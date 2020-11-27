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Украине выделят деньги на борьбу с СOVID-19: в СНБО рассказали, хватит ли их Врач Сергей Комиссаренко рассказал, как Украина будет выбирать вакцину и хватит ли 100 млн долларов от Мирового банка

Мировой банк выделит Украине 100 млн долларов для борьбы с коронавирусом. Хватит ли этих денег на вакцинацию всех украинцев, рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире канала "Украина 24".

"Конечно, нет. Во-первых, неизвестно, сколько будет стоить вакцина. Если даже она будет стоить 10 долларов, нужно две прививки — это 20 долларов, и если поделить 100 млн на 20, мы сможем проиммунизировать только 5 млн человек. И то, эта сумма будет выделена не только на вакцину. Деньги выделяются на вакцинацию, а сюда входит и вакцина, и вся инфраструктура, необходимая для правильной вакцинации. Это и хранение, и транспортировка, использование людей, которые будут иммунизировать, и так далее", — сказал он.

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Комиссаренко рассказал, что украинские власти планируют с вакцинацией от коронавируса.

"Я думаю, этим будет заниматься Минздрав, который создаст специальную службу, которая будет заниматься системами вакцинации. Выбор вакцины зависит от качества и соотношения цена-качество. Я думаю, на рынке будет примерно 7-8 вакцин примерно одинакового качества, около 90%. Но платформы, на которых создаются вакцины, будут разными, поэтому будут отличаться условия хранения. Поэтому и эффект будет немного отличаться, но думаю, разница в эффективности будет небольшой", — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что когда вакцина от коронавируса COVID-19 попадет в Украину, вакцинироваться придется даже тем, кто уже переболел.