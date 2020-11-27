12:35, Сегодня

Люди остерегаются: эксперт рассказала, что будет с новогодними турами Представитель туроператора рассказала о ситуации с путешествиями на Новый год

Из-за карантина выходного дня убытки отелей в Украине составили около 120 млн гривен. О ситуации в сфере туризма рассказала сооснователь национального туристического оператора Елена Бойко в эфире канала "Украина 24".

"Скажем так, украинцы — оптимисты, и они летают. Что касается новогодних туров, то сейчас несколько упал спрос и упали продажи. Чем больше разговоров о локдауне, тем больше люди остерегаются вкладывать деньги в путешествия. Но мы все равно думаем, что на момент новогодних праздников туры состоятся", — сказала она.

Читайте также: Карантин ударил по бизнесу: экономист подсчитал убытки заведений в Украине

По словам Бойко, даже если введут локдаун, справиться с ситуацией будет легче, чем было весной 2020 года — во время первого локдауна.

"По сравнению с тем, что было в марте, хуже уже не может быть. Тогда сотни тысяч людей были за границей, мы были в растерянности, это был какой-то театр абсурда. Сейчас уже больше понимания, ограниченное количество стран открыто. Их можно даже перечислить: Стамбул для экскурсий, Эмираты, Мальдивы — там непрямое сообщение, Египет, Доминикана — это чартер, поэтому легче отвезти и забрать людей; Мексика. Когда были мартовские туры, массово оплаченные, и деньги уже были перечислены за рубеж, там переносились сроки отдыха клиентов. А тут есть определенные сложности и риски. Будем или возвращать деньги, или предлагать передвинуть. Мы уже ждем, что через месяц, два, три возобновится нормальная жизнь. Мы открываем новые направления, ставим новые самолеты. Очень хочется, конечно, чтобы новогодние туры состоялись. Даже та же Украина, которая представлена и горнолыжными, и санаторными, и экскурсионными турами", — сказала она.

Ранее актриса Ольга Сумская рассказала, как будут выживать артисты, если введут локдаун на новогодние праздники.