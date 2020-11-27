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Надеялись хоть как-то заработать — известная актриса о локдауне на Новый год Актриса Ольга Сумская рассказала, нужен ли жесткий карантин в новогодние праздники

Как звезды готовятся отмечать Новый год в случае локдауна, рассказала актриса Ольга Сумская в эфире канала "Украина 24".

"Мы все думаем, что будет, когда объявят локдаун, но не переживаем очень уж сильно, пытаемся сохранять оптимизм в душе и хорошее настроение. Если мы не поедем куда-то давать концерт 31 декабря, то побудем дома наконец-то. Тем более наша младшая дочь говорит: "Наконец мы будем вместе за праздничным столом", — сказала она.

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При этом актриса отметила, что многие готовились к новогодним праздникам и теперь могут оказаться не у дел.

"Я представляю, в каком отчаянии сейчас все развлекательные заведения и коллективы, которые готовились к новогоднему вечеру. У нас есть приглашение в Карпаты. Надеемся, что все состоится, потому что нас ждут. Это такой праздник, который нельзя отменить. Хочется позитива, чтобы мы не впадали в отчаяние. Ведь люди ждут, что в ближайшие дни будет объявлен локдаун, но надеемся, что этого не произойдет", — сказала она.

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Сумская ответила на вопрос, считает ли она нужным вводить локдаун на праздники с точки зрения борьбы с эпидемией.

"Мы все сомневаемся, нужно ли объявлять локдаун. Понятно, что огромные риски, когда люди будут собираться большими компаниями и праздновать, и кто-то может оказаться носителем COVID. Но не праздновать нам, актерам, отменить все праздники и заработки, которые в этот период самые большие, после того, как мы сидели без работы... Ведь актеры больше всего пострадали, так как были отменены гастроли. Поэтому хоть на Новый год мы надеялись хоть как-то заработать. Но если мы вынуждены будем объявить локдаун, нам придется прислушаться. Главное — здоровье", — сказала она.

Напомним, экс-руководитель Государственной санитарной службы Святослав Протас считает, что введение любых карантинных ограничений не будет иметь смысла.