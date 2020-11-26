23:55, Вчера

"Слышишь ты, б ***": Добкин нецензурно обругал известного участника Майдана Михаил Добкин поскандалил с Владимиром Парасюком из-за Майдана

Политик Михаил Добкин обругал экс-нардепа, участника Революции Достоинства Владимира Парасюка в эфире канала "Украина 24".

Парасюк отвечал на вопрос, правильно ли он сделал, когда обратился к людям со сцены на Майдане, доволен ли результатами Майдана, состоянием экономики, уровнем коррупции и территориальными потерями.

Владимир Парасюк: Я шокирован в первую очередь от того, что если вы говорите о Революции Достоинства, госпожа Наталья, нельзя в студию приглашать украинофобов и коррупционеров. Потому что Революция Достоинства — это великая страница в истории Украины, в которой погибли люди.

Читайте также: "Будьте более или менее вежливыми": Степанов поскандалил с нардепом в прямом эфире

Михаил Добкин: Да ладно, конечно же, великая страница...

Владимир Парасюк: Господин Добкин, я вам хочу напомнить, что такое РПГ...

Михаил Добкин: Ты себе напомни, что ты мне напоминаешь. Слышишь ты, б***. В Верховной Раде глаза опускал, а здесь уже, б***, напоминать начал.

Ранее Добкин поссорился в эфире с депутатом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой.