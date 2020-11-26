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Все начинается тихо — психолог рассказал о домашнем насилии Эксперт рассказал, почему жертвы боятся наказывать агрессоров

О том, что такое насилие, рассказал психолог Олег Чабан в спецэфире "ЗупиниТи насилля" на тему домашнего насилия на канале "Украина 24".

"Иногда не осознается насилие. Насилие — это когда не даешь развиваться другому человеку. Оно начинается тихо, а потом доходит до прямого физического насилия. Затем начинается материальный пласт: а куда идти? Этот страх", — сказал он.

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Психолог объяснил, почему жертвы насилия иногда забирают свои заявления из полиции.

"Фантазия жертвы доходит до страха. Она боится того, что будет дома, когда она вернется туда. Ведь ей агрессор угрожает, что устроит дома. Включается "стокгольмский" синдром. Это трудно разорвать", — сказал он.

Психолог добавил, что в основном пострадавшим женщинам помогают женщины, а нужно подключаться и мужчинам.

Ранее заместитель главы МВД Екатерина Павличенко рассказала о методах полиции в борьбе с домашним насилием.