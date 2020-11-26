20:09, Сегодня

Есть новые инструменты — у Авакова рассказали о методах борьбы с домашним насилием Замглавы МВД рассказала о статистике домашнего насилия во время карантина

Резкого роста обращений в полицию с сообщениями о домашнем насилии не зафиксировано. Об этом заявила заместитель министра МВД Арсена Авакова Екатерина Павличенко в спецэфире "ЗупиниТи насилля" на тему домашнего насилия на канале "Украина 24".

"Во время пандемии эта проблема охватила весь мир, мы не исключение. И карантин действительно обнажил проблемы, которые и так существовали относительно домашнего насилия. Если сравнивать статистику обращений, которые фиксирует Национальная полиция, с прошлым годом, то мы имеем увеличение количества вызовов и заявлений. Но вместе с тем в условиях карантина мы постоянно сравниваем статистику, и очень резкого роста во время полного локдауна не видели. Тот прирост, который есть, мы связываем с тем, что сейчас очень слаженно работают подразделения, идет обучение полицейских и так далее", — сказала она.

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Также Павличенко рассказала о запрещающем предписании, которое может быть применено к агрессору.

"Когда у нас вступил в силу специализированный закон, он дал правоохранителям новые механизмы. Предписание — это достаточно новый инструмент и достаточно эффективный. Но нужно говорить, что это не единственное предписание, ещё есть ограничительное. Срочное предписание выносят полицейские — оно может быть до 10 суток, ограничительное выносит исключительно суд — оно длится от 1 до 6 месяцев и может быть продлено до года. Если за неисполнение срочного предписания наступает административная ответственность, то за ограничительное — уже уголовная. Ведется также превентивная работа", — рассказала она.

Ранее ведущая спецэфира, общественная активистка Маша Ефросинина рассказала о проблемах, связанных с насилием в семье.