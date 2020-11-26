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Статистика сумасшедшая: замминистра о большой проблеме украинцев Замминистра социальной политики рассказала об услугах, которые предоставляют центры соцпомощи при местных администрациях

В Украине наблюдается большое количество случаев домашнего насилия. Об этом во время спецэфира "ЗупиниТи насилля" на канале "Украина 24" сказала заместитель министра социальной политики Ольга Ревук.

"К сожалению, статистика сумасшедшая. И та статистика, которая есть у нас - это лишь количество тех людей, которые обращаются в местные госадминистрации и полицию за определенной помощью и советами", - сказала она.

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Ревук рассказала, каким образом происходит защита людей, пострадавших от домашнего насилия.

"В первую очередь можно обратиться по номеру "102", а также в местную госадминистрацию, в структурных подразделениях которой находятся службы соцзащиты. В службы соцзащиты лицо обращается с заявлением о том, что является жертвой домашнего насилия, и они составляют перечень социальных услуг, которые нужны этому лицу. В том числе это может быть психологическая помощь, медицинская, правовая помощь. Несколько лет назад было принято решение, и теперь лица, пострадавшие от домашнего насилия, имеют право обратиться за бесплатной вторичной правовой помощью", - сказала Ревук.

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По словам замминистра, соцработники проводят собеседование с лицом, которое обратилось в местную госадминистрацию, и определяют, действительно ли нужна помощь. Также центры соцуслуг ведут учёт семей, где проявляется домашнее насилие.

"Есть определённый стандарт, по которому центры ведут учёт тех семей, которые попали в сложные условия, в том числе вследствие домашнего насилия. Сотрудники центров обязаны в течение двух недель после предоставления помощи, потом через месяц, проверить ситуацию в семьях и выяснить, нужна ли дальнейшая помощь", - сказала Ревук.

Напомним, ранее ведущая спецэфира общественная активистка Маша Ефросинина рассказала о проблемах, связанных с насилием в семье.