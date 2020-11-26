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Тотальный локдаун — политолог назвал три вещи, которые могут вызвать протесты Олег Саакян рассказал, что украинцы уже готовы к новому локдауну

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду закон о поддержке бизнеса во время карантина. Какими могут быть последствия этого закона, рассказал политолог Олег Саакян в эфире канала "Украина 24".

"Негативного не стоит ждать. Другое дело, что нужно будет изучить эти предложения президента и посмотреть, насколько украинский бюджет может с этим справиться. То, что они сейчас вносятся, то это второй звоночек после обращения господина Авакова о том, что нас таки ожидает жёсткий локдаун. Более того, если посмотреть на социологию, различные службы проводили такие замеры, то большинство украинского населения готово к тому, что будет объявлен локдаун. Соответственно, у политиков есть социальная база под это. Если государство сейчас объяснит, создаст компенсаторные механизмы, то тогда большинство населения Украины воспримет такой шаг", — сказал он.

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Политолог объяснил, что означает готовность украинцев к карантину.

"Это означает, что если будет объявлен локдаун, то вы будете придерживаться его, а не саботировать. Например, как это было весной. Что людей потом выгнало на улицы? Первое - непонимание завтрашнего дня. Не было понятно - а что потом, изменится ли что-то, или мы будем сидеть год на локдауне. Второе — несправедливость, когда одни придерживаются, а появлялись "велюры", "эпицентры" и др. И это фактически убило в глазах общества этот уровень доверия к локдауну. Третье — отсутствие компенсаторных механизмов", — сказал он.

Ранее народный депутат, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала, что выступает за полный локдаун, и назвала сроки.