Полный локдаун: Степанов назвал единственное условие жесткого карантина

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24", при каких условиях введут жесткий локдаун

"Мы ориентируемся на единственную вещь — способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. У нас на сегодня заполнено 50% коек в больницах в целом по стране. В некоторых регионах более 60% — Черниговская область и др. Но в то же время оснований вводить локдаун завтра, потому что не выдержит медицинская система, у нас на сегодня нет", — сказал он.