Полный локдаун: Степанов назвал единственное условие жесткого карантина
Максим Степанов рассказал, на какие показатели ориентируется Министерство здравоохранения
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24", при каких условиях введут жесткий локдаун
"Мы ориентируемся на единственную вещь — способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. У нас на сегодня заполнено 50% коек в больницах в целом по стране. В некоторых регионах более 60% — Черниговская область и др. Но в то же время оснований вводить локдаун завтра, потому что не выдержит медицинская система, у нас на сегодня нет", — сказал он.
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Министр рассказал, при каких показателях медицинская система не выдержит эпидемии.
"Угроза коллапса медицинской системы может быть, если более 75% заполненных коек. И такие вещи мы можем увидеть, если количество больных будет приближаться к цифре 25-30 тыс. Больных в сутки. В таком случае это будет угроза коллапса медицинской системы", — сказал он.
Ранее народный депутат, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что выступает за полный локдаун, и назвала сроки.