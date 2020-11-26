13:29, Сегодня

Штрафовать за ремни нужно в тысячи раз больше - у Авакова прокомментировали новые ПДД Михаил Апостол выступает за неотвратимость наказания и существенное ужесточение

25 ноября вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми, в частности, пассажиры такси обязаны пристегиваться ремнями безопасности как на переднем, так и на заднем сиденьях. Советник министра внутренних дел Михаил Апостол считает, что штрафы за непристегнутый ремень должны быть существенно выше, а также должна быть неотвратимость наказания за нарушение ПДД.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", напомнив статистику по гибели в ДТП.

"Каждый день в Украине гибнет 8-10 человек в среднем, 30 травмируется. За этот год погибло 2 800 человек, около 30 тыс. травмировано, представляете, какая это цифра? За годы независимости – более 1 млн ДТП, 170 тыс. погибших, это дети, молодые люди, цвет нации, и 1,2 млн травмированных. Представьте себе миллионный город, где одни калеки ходят, это областной центр", - сказал советник.

Читайте также: Аварии с такси в Украине: экс-депутат назвал три причины

Популярное видео "У большинства россиян в генах, в крови имперскость": Дмитрий Гордон об агрессивности РФ 20:56, 28 октября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о Нагорном Карабахе и болезни Путина 10:57, 11 ноября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о скандале с КСУ и выборах в США 14:18, 4 ноября

Апостол выступил за то, чтобы правила и наказание за их нарушения были более жесткими.

"Я сторонник того, чтобы эти правила и наказания были очень жесткими. Ремни – это один из элементов, который, возможно, уменьшит травмы и гибель при ДТП. Таких ДТП и травм в Украине происходит в 5-8 раз больше, чем в среднем в Европе. 51 гривня за ремень - это не тот штраф, которого сегодня люди боятся. Сегодня большое количество тех, кто попадает на штраф от 10 800 до 54 000 грн, когда садятся за руль и устраивают аварии в состоянии алкогольного опьянения. Я не знаю какие условия нужны и наказания придумать, чтобы этого не происходило. Я за то, чтобы была неотвратимость наказания", - сказал Апостол.

Читайте также: "Цифры, о которых никто не говорит": озвучена жуткая статистика ДТП в Украине

По его мнению, водитель, по вине которого может произойти ДТП с жертвами, должен осознавать, что ему ничто не поможет избежать тюремного срока.

"Если ты сел за руль выпивший, превысил скорость, заснул за рулем из-за переутомления или по другой причине, и ты устроил аварию, вследствие которой погибли люди или много травмированных, ты должен понимать, что наступит неотвратимость наказания, минимум 5 лет, и не спасет никто, ни деньги, ни серьезные адвокаты, прокуроры. Если бы действительно такие жесткие правила существовали, люди бы задумывались, садиться ли за руль или пить, садиться ли в неисправную машину, превышать ли скорость. Иначе это просто битье комаров, а надо осушить болото, где эти комары плодятся", - сказал советник главы МВД.

Также Апостол выступил за существенное повышение штрафов за непристегнутый ремень безопасности.

"В первую очередь человек должен понимать, что речь идет о его жизни и жизни пассажира. В первую очередь это будет прописано в законе, но штраф, который сегодня есть, должен быть выше даже не в десять, а в сотни и тысячи раз. Во сколько вы оцениваете человеческую жизнь?" - сказал Апостол.

Отметим, что раньше таксисты и их пассажиры не обязаны были пристегиваться ремнями. В новых ПДД не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физически невозможно, а также водителям и пассажирам спецтранспорта.