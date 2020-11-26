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МВД и Музей голодомора будут сотрудничать - Аваков озвучил подробности По словам главы МВД, сейчас эта работа очень важна как противодействие пропаганде против Украины

26 ноября Национальный музей голодомора и МВД подписали меморандум о сотрудничестве, МВД передало в музей уголовные дела, касающиеся времен голодомора, найденные в архивах министерства. Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире канала "Украина 24" рассказал о подробностях сотрудничества.

"Сегодня мы в Музее голодомора подписали меморандум и начали процесс передачи дел, касающихся 1932-33 годов, это два дела, которые мы подняли из архивов МВД, они касаются Херсонской области. Одно из них из так называемого "Закона о пяти колосках", второе дело – о людоедстве. Сегодня мы эти дела передадим для открытого доступа в оцифрованном виде, и после того, как будет закончено строительство архива, сможем туда передать и оригиналы всех наших документов, которые будем отдельно хранить", - сказал министр.

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По словам Авакова, эта работа важна в качестве противодействия антиукраинской пропаганде.

"Почему это сейчас нужно, почему сейчас мы об этом говорим, погружаемся в архивы? Потому, что пропаганда, которая разворачивается против нас, это та же самая пропаганда, которая в то время убивала украинцев, точно так же она убивает нас и сейчас, в том числе уничтожая нашу историческую память. Мы считаем правильным делать эту работу системно, и будем работать с музеем по этим вопросам", - сказал министр.

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Аваков озвучил подробности одного из дел.

"Например, гражданин Херсонской области принес в карманах горсть зерна, его осудили на 10 лет исправительных работ, с ним вместе – его жену и детей", - рассказал министр.

Отметим, что ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине проходит День памяти жертв голодоморов, в 16:00 будет объявлена минута молчания, после чего по всей Украине состоится акция "Зажги свечу". В 2020 году этот день приходится на 28 ноября.