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"Женщины боятся просить помощи, но страх исчезает": Маша Ефросинина о домашнем насилии Известная ведущая проведет спецэфир на канале "Украина 24"

26 ноября на канале "Украина 24" состоится спецэфир "ЗупиниТи насилля" на тему домашнего насилия. Ведущая спецэфира общественная активистка Маша Ефросинина рассказала о проблемах, связанных с насилием в семье. Эфир стартует в 19:00.

По словам активистки, тема эта в Украине замалчивалась, женщины, страдающие от насилия в семье, боялись об этом рассказывать, но сейчас ситуация постепенно меняется.

"Исчезает страх того, что об этом нужно говорить. Страх, как правило, базировался на том, что женщины стыдились признавать, что страдают от насилия: мол, "сор из избы не выносят", "мама сама так жила и вообще все поколения жили и как-то выживали". Этот стереотип мы ломаем день за днем в течение нескольких лет", - рассказала Ефросинина.

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По словам ведущей, есть две основные проблемы в работе с пострадавшими.

"В течение продолжительной работы я сталкиваюсь c двумя векторами. Первый – это психологическая реакция на тему домашнего насилия и второй – это практический, то есть что делает наше государство для того, чтобы женщины не боялись обращаться и были уверены в том, что им помогут. С психологической стороны очень сложно, потому что женщина имеет все основания на сегодняшний день не верить, бояться, есть истории, когда не помогают. С другой стороны, сегодня в эфире мы будем говорить с теми самыми представителями государства, какой у них есть инструментарий для того, чтобы такие женщины избавлялись от страхов, недоверия в государству", - сказала Ефросинина.

Активистка отметила, что и мужчины становятся жертвами домашнего насилия, но ей об этом мало известно, так как лично к ней мало обращаются, так как стесняются искать помощи у женщины.

"Мужчины стесняются об этом говорить, но я точно знаю, что на горячую линию поступают звонки от мужчин. По статистике это преимущественно молодые люди, студенты, мужчины до 30 лет. Они видят в медийном поле то, что мы поднимаем тему домашнего насилия, гендерно обусловленного", - сказала Ефоросинина.

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Ведущая предупредила, что будет говорить нелицеприятную правду, а также призвала женщин не молчать.

"Я могу сказать одно: от меня вы никогда не дождетесь ложных фактов. Я не буду говорить о том, что у нас прекрасная ситуация, и нас всех спасут. Я знаю точно, что терпеть не нужно. Нет ни одной женщины, которая разорвала этот круг насилия и пожалела. Трудно найти в себе силы для того, чтобы поверить в новую жизнь. Но я вижу счастливых людей с новыми жизнями, новыми браками, друзьями, детьми. Не молчите и верьте в свои силы, просите о помощи", - сказала Ефросинина.

Маша Ефросинина - телеведущая, общественный деятель, основательница серии благотворительных мероприятий и Почетный Посол ООН в области народонаселения Украины.

Отметим, что 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Дата установлена в память сестер Мирабаль, убитых в Доминиканской Республике 25 ноября 1960 года.