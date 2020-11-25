16:16, Сегодня

Корпоратив на экране - шоумен назвал плюсы и минусы Шоумен дядя Жора рассказал, что за онлайн-корпоратив артисты будут просить меньшую плату, чем обычно

Руководитель ивент-агентства Вадим Мичковский ("дядя Жора") в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о специфике новогодних корпоративов в связи с пандемией коронавируса COVID-16.

"Вся страна находится в таком странном состоянии, именно ивент-индустрия. Я-то готов ко всему, вот люди не готовы. Я как организатор праздников, как ведущий много видел в своей жизни, мы организовываем разные праздники, разные форматы, но этот год будет другой, он не будет похож ни на один из прошлых по формату", - сказал Мичковский.

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По словам шоумена, онлайн-формат корпоративов приобретает все большую популярность.

"Сейчас все больше и больше популярен онлайн-формат. Уже у нас есть таких много мероприятий, есть и оффлайн, но сейчас идут по принципу не то что экономии, а по принципу уменьшения компании. Это уже будет корпоратив не на 200 человек, а на 20, например, топ-менеджмент. А формат онлайн – каждый сидит дома перед экраном, кейтеринг ему привозит "поляну" от компании, как говорится. Маленькие компании могут организовывать хоум-пати на своей территории, а большие все-таки хотят порадовать своих сотрудников массовым корпоративом", - сказал шоумен.

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Мичковский отметил, что стоимость услуг артистов и ведущих на онлайн-корпоративе может быть меньше, чем в "обычном режиме".

"Стоимость может быть немного меньше, чем обычно берут звезды в оффлайн-формате. На это не нужен райдер, когда артист выходит в эфир из своей студии, это проще, уже какая-то аппаратура есть, все настроено. Можно договориться сразу на несколько эфиров", - сказал Мичковский.

Тем не менее, по его словам, главный минус в онлайн-формате - отсутствие живых эмоций.

"Но тут есть один большой минус – живые эмоции, которые теряет артист, ведущие, люди. Все-таки "фишка" любого праздника – это живые эмоции", - сказал Мичковский.

Артист отметил, что сложившаяся ситуация вынуждает шоу-бизнес искать новые пути и принимать креативные решения.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" шоумен Вячеслав Матюхин рассказал, как шоу-бизнес выживает в карантин выходного дня.