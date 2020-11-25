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Права женщин в бизнесе - в SCM рассказали, какие делают шаги По словам директора по связям с общественностью, бизнесу будет полезен "микс" мужских и женских взглядов

25-26 ноября в Киеве проходит IV Украинский женский конгресс. Мероприятие проходит при участии ведущих политиков, премьер-министра, первой леди, депутатов, мэров, экспертов.

Директор по связям с общественностью SCM Наталья Емченко в эфире канала "Украина 24" отметила, что SCM предпринимает существенные усилия для того, чтобы на деле обеспечивались права женщин в бизнесе.

"На форуме сегодня говорили о том, что возможности еще не равны, о том, что еще есть определенные стереотипы не только в бизнесе, компаниях, но и в обществе вообще, прежде всего в семьях, но и среди самих женщин. Также мы говорили о том, что тема очень актуальна, видимая. И если она сейчас обсуждается, это означает, что уже есть изменения", - сказала Емченко.

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По ее словам, в SCM женщины занимают все более важные посты.

"В SCM мы делаем определенные шаги, чтобы эти изменения были не только на словах, а и на деле. Я рассказывала сегодня, что в определенном количестве бизнесов SCM, почти во всех бизнесах SCM, женщины занимают все более важные посты и принимают все большее участие в управлении бизнесом. Я рассказывала, что мы пилотируем, делаем проекты, в которых руководящие должности занимают женщины - это такой определенный путь к предоставлению больших возможностей, более равных возможностей женщинам", - сказала Емченко.

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Директор по связям с общественностью отметила, что бизнесу будет полезен "микс взглядов" мужчин и женщин.

"Определенная разница взглядов в бизнесе мужчин и женщин есть, она обусловлена ​​традициями, культурой и т.д., а также, возможно, немного различным способом принимать на себя риски. Для эффективности бизнеса очень выгодно иметь разные взгляды - в миксе взглядов, точек зрения мы находим наиболее эффективные решения", - сказала она.

Ранее в эфире канала "Украина 24" вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк рассказала о теме участия женщин в местных выборах 25 октября, которую обсуждали на IV украинском женском конгрессе.