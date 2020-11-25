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"Должны как-то выживать": известный музыкант высказался о жестком карантине на Новый год Главное сохранить жизнь, оставаться здоровыми, заявил певец

Певец, лидер группы «ТИК» Виктор Бронюк в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал возможное введение жесткого карантина на новогодние праздники.

«Если так будет нужно (оставаться дома в новогодние праздники - ред.), то у нас же небольшой выбор, будем оставаться. С другой стороны, хочется иметь внутреннее понимание, когда это все, возможно, закончится, потому что люди уже откровенно устали, но пандемия очень близко», - заявил Бронюк.

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Он отметил, что во время первого жесткого карантина весной украинцы воспринимали, что болезнь как будто очень далеко, а сейчас у многих знакомые болеют, есть и летальные случаи.

«Если будет принято решение, чтобы ограничиться - главное сохранить жизнь, оставаться здоровыми, а собраться попеть, думаю, мы еще сможем. Безусловно, это трудно для индустрии, хочется, чтобы в таких условиях была какая-то поддержка со стороны государства. Но должны как-то выживать», - отметил музыкант.

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Ранее эксперт-эпидемиолог Светлана Доан рассказала, повлиял ли весенний карантин на распространение эпидемии коронавируса.