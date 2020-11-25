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В Одессе кран протаранил маршрутку, есть пострадавшие: видео с места событий В салоне маршрутки было много людей

В Одессе утром подъемный кран стрелой протаранил маршрутку, по меньшей мере два человека пострадали. Подробности от корреспондента телеканала «Украина 24» с места события.

ДТП с участием автокрана и маршрутки «Богдан» произошло на ул. Среднефонтанская. Обычно здесь очень оживленное движение. В тот момент, когда в салоне маршрутки было очень много людей, водитель пытался высадить и сделать посадку людей, он остановился, и в тот момент в маршрутку влетел автокран.

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По предварительным данным полиции, водитель автокрана нарушил дистанцию и не смог остановиться. Стрела крана влетела в крышу маршрутки. Крыша полностью разбита. Сильно смяло салон. В автомобиле было много людей, три человека сильно пострадали. Одна женщина отказалась от госпитализации, а два человека в больнице с травмами средней тяжести. Полиция проводит расследование.

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Напомним,13 ноября в Святошинском районе Киева такси врезалось в остановку общественного транспорта. В результате погибли два человека, еще два получили травмы.