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26 ноября "Украина 24" готовит спецэфир "ЗупиниТи насилля" с Машей Ефросининой Канал "Украина 24" делает важный шаг в борьбе с домашним насилием

На канале «Украина 24» состоится спецэфир «ЗупиниТи насилля» с общественным деятелем Машей Ефросининой, посвященный борьбе с домашним насилием. Спецэфир стартует в 19:00.

«Миссия общенационального канала «Украина 24» — освещать актуальные проблемы современности и помогать их решать. Такой проблемой сегодня является домашнее насилие, о котором надо говорить громко и откровенно. Поэтому мы запускаем социальный спецэфир с телеведущей и основательницей благотворительных фондов — Машей Ефросининой, ведь важно, чтобы каждый осознал: насилие — не миф, а реальная проблема», — главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Ведущей спецэфира станет Маша Ефросинина — телеведущая, общественный деятель, основательница серии благотворительных мероприятий и Почетный Посол ООН в области народонаселения Украины.