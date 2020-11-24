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"Это памятник Немцову": Гордон о своем новом интервью Журналист назвал Немцова настоящим другом Украины

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что интервью с украинской моделью Анной Дурицкой относительно убийства российского политика Бориса Немцова является "памятником Немцову".

"Я очень уважал Бориса Немцова как настоящего свободного человека, друга Украины, большого демократа. Когда его убили, это была большая трагедия и для меня тоже. Мы сделали с ним в свое время прекрасное интервью. Мы были на "ты". Я считал нужным попытаться докопаться до истины. С помощью кого, как не Анны Дурицкой, мне было это сделать?" – сказал журналист.

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Гордон отметил, что Дурицкая много времени проводила с Немцовым.

"Она единственная и главная свидетельница его убийства. Она молчала все эти годы, и я хотел сделать с ней интервью – и этим интервью поставить своеобразный памятник Немцову, потому что главный памятник ему – это установление, кто заказал убийство Немцова, и кто его осуществил", - подчеркнул он.

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Напомним, российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину. В момент гибели политика сопровождала украинка Анна Дурицкая. За убийство Немцова были осуждены пятеро уроженцев Чечни. Непосредственного заказчика преступления суд не назвал.

Борис Немцов был одним из немногих российских политиков, кто последовательно выступал против аннексии Крыма и войны на Донбассе, а также критиковал президента РФ Владимира Путина.

Ранее главред интернет-издания "Гордон" Алеся Бацман в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что модель Анна Дурицкая долго не соглашалась дать интервью журналисту Дмитрию Гордону.