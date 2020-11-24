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"Легко отслеживается": эксперт объяснила, как распознать проплаченных блогеров Информация о том, что Офис президента собирает пул блогеров, вызвала большой резонанс

Директор общественной организации "Детектор медиа" Галина Петренко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, как распознать блогеров в интернете, которые выполняют чей-то политический заказ.

Комментируя инициативу Офиса президента Украины собрать пул лояльных к власти блогеров, Петренко заявила:

"Это не первый Офис президента, который собирает вокруг себя пул блогеров. Проблема здесь в том, что если ты начинаешь платить этим блогерам, тогда это очень нечестно по отношению к аудитории. Потому что это интервью (советника руководителя ОПУ Михаила Подоляка изданию The Babel - ред.)... там как раз журналисты и пытаются спросить у Подоляка, кто эти блогеры. Для аудитории вообще-то полезно было бы знать, что блогер получает от кого-то зарплату".

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На вопрос, как отличить блогеров, которые пишут на заказ, эксперт отметила:

"Обычно таким блогерам выдают перечень тем, и они своими словами их пересказывают. Можно увидеть, что сообщения блогеров в определенное время совпадают - значит есть признаки такого сотрудничества. В нынешние времена это легко отслеживается машинными методами, искусственным интеллектом и мониторингом соцсетей. Видео тоже можно легко переводить в текст, поэтому найти это будет очень легко".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию The Babel сообщил, что власть создает пул блогеров, которые будут говорить о положительных трендах во внутренней политике Украины.