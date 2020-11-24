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Сексуальное образование детей: украинская писательница дала совет родителям Татьяна Комлик объяснила, с какого возраста нужно начинать половое воспитание

Сексуальное образование детей должно начинаться в том возрасте, когда они сами начинают задумываться о разнице между мальчиками и девочками.

Такое мнение высказала в эфире телеканала "Украина 24" детская писательница Татьяна Комлик, также известная как Татуся Бо.

"Я считаю, что начинать сексуальное образование в школах следует ещё в том возрасте, когда они подходят к родителям и спрашивают - папа, мама, а чем девочка отличается от мальчика? Как раз тогда следует начинать это сексуальное образование. Вообще не следует сейчас говорить о физиологии сексуальных отношений или о сексуальных отношениях в целом, а вот правильно объяснить это отличие очень важно", - рассказала писательница.

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По её мнению, называть половые органы какими-то "народными" названиями является распространённой ошибкой родителей.

"Когда мы прибегаем к объяснению этих отличий эвфемизмами, называя половые органы какими-то народными названиями, краснея при этом, это как раз ставит тот блок возражения и запрета, который в дальнейшем во взрослом возрасте приводит к тому, что люди боятся, не хотят, не могут говорить полноценно раскованно о своём теле, о сексуальных отношениях, не могут осознать свою сексуальность. Всё начинается с того, что мы половые органы называем какими-то странными идиотскими словами вместо того, чтобы использовать достаточно понятные научные и приличные слова", - сказала Комлик.

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Отметим, что согласно исследованию аналитического центра Cedos, 60% украинских родителей и учителей поддерживают введение в школах полового воспитания.