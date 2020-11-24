15:15, Сегодня

У Зеленского назвали причину нехватки воды в Крыму Представитель президента в Крыму заявил о неверном распределении воды на оккупированном полуострове

Россия неправильно распределяет воду в Крыму. Об этом заявил постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич в эфире канала "Украина 24".

"По вопросу воды в Крыму – мы все знаем ту ситуацию, которая там есть, следим за сообщениями наших граждан. Безусловно, это вызвано тем, что Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы. Аналитика говорит, что до начала оккупации на 2014 год собственной воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало. После начала временной оккупации Россия начала направлять водные ресурсы не туда, а именно на военные базы, обслуживание военного персонала", — сказал он.

Читайте также: Известного российского актера не пустили в Украину - отрицал, что был в Крыму

Популярное видео "У большинства россиян в генах, в крови имперскость": Дмитрий Гордон об агрессивности РФ 20:56, 28 октября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о Нагорном Карабахе и болезни Путина 10:57, 11 ноября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о скандале с КСУ и выборах в США 14:18, 4 ноября

По словам Кориневича, пока ситуация терпимая, но при определенных условиях может ухудшиться.

"Мы общаемся с нашими гражданами в Крыму, они говорят, что ситуация сейчас не настолько катастрофическая, что если будет теплая и сухая зима, то ситуация может ухудшиться. Наши граждане в Крыму понимают позицию государства, при которой подача воды по Северокрымскому каналу возможна только при полной деоккупации, и считают, что она должна оставаться", — сказал он.

Ранее замминистра по реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко рассказал о страшной ситуации с коронавирусом в Крыму.