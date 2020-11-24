14:35, Сегодня

Карантин в Украине: врач рассказала, помог ли он весной Эпидемиолог рассказала, чем был полезен весенний локдаун

Весенний карантин в Украине принес результаты. Об этом рассказала эксперт-эпидемиолог Светлана Доан в эфире канала "Украина 24".

"Победить инфекцию мы можем двумя путями: либо приобретем иммунитет через вакцинацию и перенесем заболевание, либо будем вводить изоляционные меры. И поэтому весной, конечно, эти меры были эффективны. У нас не было других возможностей немного приостановить эпидемию, не решить вопрос полностью, а только уменьшить распространение и выиграть время для того, чтобы подготовиться к эпидемии", — сказала она.

Читайте также: Коронавирус в Украине: врач рассказала, поможет ли массовое тестирование

По словам врача, за время карантина медицинская система успела подготовиться к увеличению числа больных.

"Представьте себе, тогда, когда врачи еще не умели лечить, когда мы еще мало знали, было бы огромное количество заболевших. За это время было сделано многое, было обучение врачей, составлено протокол лечения, разработана стратегия расследования случаев инфекции, внедрена программа "Дій вдома". Если бы не было этих изоляционных мер, мы бы имели страшную картину", — сказала она.

Ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец назвала лучшее время для нового локдауна.