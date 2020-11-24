Карантин выходного дня — в полиции назвали число нарушителей без масок
Полиция Киевской области привлекла к ответственности десятки нарушителей правил карантина
Во время действия карантина выходного дня полиция активно проверяла заведения и соблюдение масочного режима. Подробности рассказал начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире канала "Украина 24".
"Во время карантина выходного дня мы создали 237 рейдовых групп, в которые также привлекли 94 сотрудника Госпродпотребслужбы. В целом проверили 2016 субъектов предпринимательской деятельности, составлено 278 протоколов, то есть около 90% субъектов и граждан соблюдают масочный режим.
Что касается лиц, которые находятся в местах общественного пользования без масок или с неправильно надетыми масками. Таких мы выявили 105 человек, соответственно, 105 постановлений было составлено. Проводится профилактическая беседа, и если гражданин сознательно не желает выполнять те правила, которые установлены правительством, полицейские привлекают его к ответственности", — сказал он.
Читайте также: Коронавирус в Украине: врач рассказала, поможет ли массовое тестирование
Популярное видео
Небитов назвал количество других нарушителей карантина.
"За эти выходные мы привлекли к ответственности сотрудников предприятий, учреждений - 93, ФОПов – 33, водителей транспортных средств 7, других физических лиц 93. Также ответственности не избежали руководители торговли – 3, руководители заведений питания – 7 и руководители развлекательных заведений – 3. В большинстве случаев граждане понимают проблематику", — сказал он.
Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" рассказал, нужно ли вводить в стране тотальный локдаун.