Карантин выходного дня — в полиции назвали число нарушителей без масок

Во время действия карантина выходного дня полиция активно проверяла заведения и соблюдение масочного режима. Подробности рассказал начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире канала "Украина 24".

"Во время карантина выходного дня мы создали 237 рейдовых групп, в которые также привлекли 94 сотрудника Госпродпотребслужбы. В целом проверили 2016 субъектов предпринимательской деятельности, составлено 278 протоколов, то есть около 90% субъектов и граждан соблюдают масочный режим.

Что касается лиц, которые находятся в местах общественного пользования без масок или с неправильно надетыми масками. Таких мы выявили 105 человек, соответственно, 105 постановлений было составлено. Проводится профилактическая беседа, и если гражданин сознательно не желает выполнять те правила, которые установлены правительством, полицейские привлекают его к ответственности", — сказал он.