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Это правильно, это хорошо – Гордон об интервью Богдана Собчак Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что думает об интервью экс-главы ОП Ксении Собчак

Журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" прокомментировал интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана российской журналистке Ксении Собчак.

"Я посмотрел выдержки интервью. Андрей Богдан интересен был в нём. Мне понравилось, мне Ксения понравилась. Я к ней очень хорошо отношусь как журналист. Мне понравилось то, что Богдан сказал, не дословно: плохо говорить о Зеленском я мог в интервью только Диме Гордону, а в интервью тебе (Собчак) я буду говорить о Зеленском только хорошо. Это правильно. Ругать своего президента можно у себя дома. А когда ты находишься на чужой территории – ругать президента не комильфо", — сказал он.

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Также Гордон ответил на вопрос, стоит ли украинским политикам давать интервью российским журналистам.

"Собчак – это не просто российский журналист. Это человек, который имеет и оппозиционные взгляды, в том числе при всей близости к Путину. Она имеет огромное количество подписчиков на YouTube, к ней прислушиваются много людей. Поэтому использовать трибуну Собчак, чтобы высказать свои проукраинские взгляды, которые у Богдана есть – я считаю, это нормально, это хорошо", — сказал он.

Ранее Гордон заявил, что собирается рассказать все подробности скандального интервью с экс-лидером боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным.