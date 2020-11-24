Коронавирус в Украине: врач рассказала, поможет ли массовое тестирование

Массовые тесты не помогут преодолеть эпидемию коронавируса, заявила в эфире канала "Украина 24" инфекционист Евгения Менжулина.

"Экспресс-тест – это вспомогательная диагностика, она не даёт достоверного диагноза. Не думаю, что массовое тестирование будет окончательным решением проблемы. Есть правила течения, распространения вируса среди населения. Изоляция людей, карантинные методы – само собой разумеющиеся вещи. Но пока не будет снижаться консистенция вируса, пока не будет большая часть населения нечувствительна к нему, всё равно нам не удастся сразу же после проведения экспресс-тестирования заявить, что у нас нет заболевших", — сказала она.