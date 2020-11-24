Коронавирус в Украине: врач рассказала, поможет ли массовое тестирование
Врач назвала условия для эффективной борьбы с эпидемией
Массовые тесты не помогут преодолеть эпидемию коронавируса, заявила в эфире канала "Украина 24" инфекционист Евгения Менжулина.
"Экспресс-тест – это вспомогательная диагностика, она не даёт достоверного диагноза. Не думаю, что массовое тестирование будет окончательным решением проблемы. Есть правила течения, распространения вируса среди населения. Изоляция людей, карантинные методы – само собой разумеющиеся вещи. Но пока не будет снижаться консистенция вируса, пока не будет большая часть населения нечувствительна к нему, всё равно нам не удастся сразу же после проведения экспресс-тестирования заявить, что у нас нет заболевших", — сказала она.
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Также, по словам врача, борьбе с эпидемией мешает несоблюдение украинцами правил изоляции.
"Кроме того, у нас халатность и разболтанность населения. У нас, например, человек, имея ковид плюс, подделывает результаты и куда-то летит. Находясь на самоизоляции, он считает, что необходимо ходить в супермаркет. Всё зависит от степени личной ответственности и желания принять участие в большой работе по борьбе с коронавирусом", — сказала она.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24" объяснил, для чего в Украине устанавливаются те или иные меры карантина.