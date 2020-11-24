12:09, Сегодня

Василий Голованов получил положительный тест на COVID-19, но продолжает вести эфиры онлайн Ведущий "Украина 24" будет вести свою авторскую программу по скайпу

Ведущий канала «Україна 24» Василий Голованов заболел коронавирусом. Несмотря на болезнь, Василий продолжает вести свою авторскую программу «Время Голованова» по скайпу.

Программа «Время Голованова» на этой неделе выйдет, как и всегда, в 21:00 на телеканале «Украина 24». Вчера Василий провел онлайн-встречу с Дмитрием Гордоном, сегодня — с Олегом Ляшко.

В среду, 25 ноября, в 21:00 состоится спецэфир программы «Украина сегодня» с Виолеттой Логуновой и Василием Головановым.

Сейчас Василий находится на самоизоляции под наблюдением врачей, но острых симптомов болезни у него нет, поэтому продолжает активно работать из дома.

Василий Голованов призывает зрителей серьезно относиться к своему здоровью и соблюдать все санитарные правила по предотвращению заболевания COVID-19.