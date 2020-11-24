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О слове "прибыль" можно забыть — ресторатор о карантине Доставка еды дает лишь 5% от выручки заведений общепита

Ресторатор из Львова Андрей Худо рассказал в эфире канала "Украина 24", как справляется сфера общественного питания. По его словам, функция доставки не компенсирует убытки от карантина выходного дня.

"Доставка — это хорошо, можно задействовать некоторое количество людей, но, из нашей практики, она вообще не решает вопросов. Если у нас было 100% оборота, то доставка нам может дать 5-7%. Кроме того, что вводят карантин выходного дня, у нас ещё и несезон - ноябрь это априори тяжёлый месяц, поэтому с каждым уик-эндом выручки падают", — сказал он.

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Ресторатор рассказал, что могло бы помочь выжить бизнесу.

"Моя позиция – что бизнесу нужно давать работать с ограничениями и соблюдением санитарных норм, которые были в оранжевой зоне. Мы их когда-то соблюдали и, по крайней мере, платили зарплату нашим сотрудникам. Слово "прибыль" в 2020 году можно вообще не использовать. Есть товарооборот, выручка, и есть расходы, которые она покрывает, далее либо нуль, либо убытки", — сказал он.

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