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"Виктюк подал мистический знак": Гордон о похоронах режиссера Журналист принял участие в церемонии прощания

Журналист Дмитрий Гордон принял участие в церемонии прощания со знаменитым театральным режиссером Романом Виктюком, которая прошла во Львове 23 ноября.

В эфире телеканала "Украина 24" журналист рассказал о своей поездке во Львов и сообщил, что режиссер "подал ему знак" после смерти.

"Есть большая закономерность, справедливость и счастье в том, что Роман Виктюк вернулся в свою страну, в свой город и к своим родителям. Это счастье возвращения туда, где он рос, стал актером, режиссером – он всю жизнь хранил Львов в своем сердце. Сколько у нас было разговоров – он всегда возвращался в мыслях во Львов, он завещал похоронить его там, завещал, чтобы с ним прощались в этом театре, который когда-то был театром юного зрителя, где он делал свои первые шаги", - отметил он.

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Также Гордон заявил, что прощание с Виктюком сопровождалось мистикой:

"Знаете, он подал такой мистический знак, когда я приближался к театру. Он подал знак. Я не скажу какой, но это потрясающе. Это мог сделать только Роман Григорьевич. Я сегодня пересмотрел видео, в котором он ко мне обращался из Москвы. И он сказал: "Приезжай во Львов, и я тоже туда приеду". И он приехал, и я приехал. И совесть наша чиста".

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Напомним, театральный режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни в московской больнице, куда его госпитализировали с диагнозом коронавирус.

Виктюк – народный артист Украины. За свою жизнь режиссер поставил более 250 спектаклей в театрах Украины, Литвы, Латвии, России, Италии, США и других стран.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал в эфире телеканала "Украина 24", как режиссер Роман Виктюк, живя в России, оставался патриотом Украины.