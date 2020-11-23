"Хард с Влащенко": гость студии — Игорь Смешко

Главные темы эфира — коллапс правоохранительной системы и мир на Донбассе

"Хард с Влащенко": гость студии — Игорь Смешко

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - председателем партии "Сила и Честь", генерал-полковником Игорем Смешко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Почему СБУ обвиняют в политическом давлении и рейдерстве?
  • Как обрести мир на Донбассе?
  • Почему парализована правоохранительная система Украины?

Смотрите 23 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

 
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