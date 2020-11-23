"Хард с Влащенко": гость студии — Игорь Смешко
Главные темы эфира — коллапс правоохранительной системы и мир на Донбассе
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - председателем партии "Сила и Честь", генерал-полковником Игорем Смешко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Почему СБУ обвиняют в политическом давлении и рейдерстве?
- Как обрести мир на Донбассе?
- Почему парализована правоохранительная система Украины?
Смотрите 23 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".