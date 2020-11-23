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"Месяц будет убыточным": ресторатор рассказал о вреде карантина выходного дня Эксперт назвал ситуацию с карантином выходного дня тупиковой

Введение карантина выходного дня убивает ресторанный бизнес. Об этом заявил ресторатор Дмитрий Федотенков в эфире канала "Украина 24".

"На сегодняшний день я считаю, что решение (о введении карантина выходного дня — ред.) абсолютно деструктивно, оно не ведет к уменьшению количества заболевших, оно ведет исключительно к осознанному уничтожению ресторанного бизнеса, кинотеатров. Это абсолютно тупиковая ситуация. В ближайшее время мы придем к полному локдауну, который будет на Новый год и вызовет полное негодование всего населения", — сказал он.

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Федотенков рассказал, спасает ли услуга доставки по выходным и сколько убытков понесли рестораны за выходные на карантине.

"Клиенты приходили и заказывали онлайн, но таким образом мы можем сохранить 15-20% оборота, не больше. У доставки есть своя специфика. Неплохо доставляются, например, суши и пицца, но не у каждого заведения в меню есть такие блюда. И это не про зарабатывание денег — речь о том, чтобы сохранить часть персонала и платить им зарплату. Если говорить об убытках, то деятельность в ноябре точно будет убыточной. Посчитать точно пока нельзя, так как месяц был разорван — часть мы работали в полноценном режиме. Но уже сейчас понятно, что деятельность ноября будет убыточной у большинства рестораторов в Украине", — сказал он.

Ранее министр Кабмина Олег Немчинов рассказал об отличиях нынешнего карантина от того, который был раньше.