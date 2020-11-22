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"Медики тушат пожар" — врач о плачевном состоянии системы здравоохранения из-за COVID-19 Эпидемиолог рассказал, поможет ли увеличение количества коек в больницах

Эпидемия коронавируса в Украине вышла за рамки медицинской проблемы. Об этом заявил эпидемиолог Андрей Александрин в эфире канала "Украина 24".

"Я не являюсь приверженцем карантина выходного дня, потому что нужно было хотя бы прислушиваться, в том числе и к народным депутатам, первым лицам страны, министру здравоохранения. Мы видим, что когда он выступал с трибуны Верховной Рады, его просто игнорировали. И он обращал внимание на то, что COVID-19 вышел за рамки медицинской проблемы и стал социальной, и за это должны отвечать другие центральные органы исполнительной власти, но они не сработали", — заявил он.

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По словам Александрина, система здравоохранения уже не выдерживает наплыва больных коронавирусом.

"Медики на сегодняшний день продолжают выполнять роль пожарных, они действительно тушат пожар. На сколько ещё хватит системы здравоохранения? Уже не хватает. Можно хоть 100 тысяч коек сделать, хоть 200 тысяч, но на сегодняшнее количество коек уже не хватает медицинского персонала. И медики начали уже по второму разу болеть", — сказал он.

Ранее председатель Украинского медицинского клуба Иван Сорока назвал два условия для победы над эпидемией.