16:26, Сегодня

Экс-министр назвала причины, почему украинцы не соблюдают карантин Зоряна Скалецкая рассказала, кто виноват в несоблюдении карантина в Украине

Несоблюдение карантина в Украине — это реакция людей на принуждение в СССР, заявила экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире канала "Украина 24".

"Это вопрос не здравоохранения, а государства, это многолетняя история, когда украинским гражданам всё равно. Переходить дорогу в неустановленном месте, налоги не платить, в школу можно не ходить, если есть потребность - поехать куда-то отдохнуть. Для наших граждан не существует правил во многих сферах. Думаю, что это реакция на жёсткие правила в Советском Союзе. И сейчас примерно такое желание показать, что нас никто ничего не заставит делать, и этого монстра нет", — сказала она.

Читайте также: Карантин выходного дня: экс-министр рассказала, когда станет понятна его эффективность

Скалецкая отметила, что такое поведение украинцев усложняет ситуацию.

"Но это серьёзная проблема, если мы говорим об общественном здоровье. Если кто-то, например, недопил курс антибиотиков – он усилил вокруг нас бактерии, и это вопрос, почему так делают граждане. Они живут только сейчас и для себя? Или мы всё-таки в одном государстве? Мы ощущаем единство только тогда, когда у нас революция. С карантином мы видим, что люди, которые были за границей, видели, как люди там живут, не бросают окурки где попало, не мусорят – они соблюдают карантин", — сказала она.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, возможны ли в Украине в рамках ужесточения карантина такие меры, как комендантский час и полная остановка транспорта.