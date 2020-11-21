21:03, Вчера

Нужно урегулировать - нардеп высказался о смене летней "резины" на зимнюю Сам Муса Магомедов пока не поменял шины, поэтому за руль не садится

Водителей могут обязать менять шины с летних на зимние на законодательном уровне. С такой инициативой выступила Нацполиция. Народный депутат Муса Магомедов считает, что это нововведение станет полезным.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Это вопрос безопасности твоей, вопрос безопасности других участников дорожного движения. Могу в качестве примера сказать, что я не успел купить зимнюю резину, и поэтому у меня сейчас машина стоит на приколе, жду следующую пятницу, после этого ее "переобую", хотя снега на улице нет", - сказал нардеп.

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Магомедов подчеркнул, что наличие снега на улицах или его отсутствие не должно влиять на решение сменить шины на зимние.

"Но тут же вопрос касается не только того, есть снег, гололед, или нет. Тут вопросы, связанные с составом резины, с тем, каким будет тормозной путь на летней резине при температуре ниже 7 градусов. Нужно переходить на зимнюю резину и законодательно это урегулировать", - считает депутат.

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Об инициативе обязать водителей менять резину ранее написал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook. По его словам, "введение на законодательном уровне обязательности замены летней шины на зимнюю может существенно улучшить ситуацию на дорогах Украины в холодный период и уменьшить количество ДТП".