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Гибель украинца в Польше при задержании: эксперт назвал важный момент Эксперт объяснил, сможет ли семья погибшего получить компенсацию

Семья украинского заробитчанина в Польше, погибшего при задержании полицией, вряд ли сможет рассчитывать на получение компенсации.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Когда вы приезжаете в другую страну, нужно в первую очередь уважать её законы и относиться с уважением к представителям местной власти, в частности полиции... По информации, которая у нас есть, было неповиновение со стороны этого человека и было применено спецсредство. К сожалению, это привело к гибели человека. Если кто-то из украинцев попадает в подобную ситуацию, нужно подчиняться, а уже потом обращаться к адвокатам, к нашим консулам ​​и защищать свои интересы", - сказал он.

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Как отметил эксперт, нужно дождаться завершения следствия по этому случаю, однако у него "очень большие сомнения, что семья погибшего сможет получить какие-то средства".

"Когда украинцы попадают в какие-то отношения с полицией, если они ведут себя вежливо, польская полиция всегда идет навстречу. И наоборот - когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения, я не говорю об этом конкретном случае, он чувствует себя безнаказанным и пытается доказать кому-то в другой стране права, даже не зная этих прав, полиция действует очень жёстко", - подчеркнул Воскобойник.

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Напомним, ранее юрист Михаил Ильяшев в эфире телеканала "Украина 24" дал ряд советов украинским заробитчанам, как защитить свои права за границей.