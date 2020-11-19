"Мы бедная страна": в "Слуге народа" рассказали о бюджете на вакцины от COVID-19

Депутат из "Слуги народа" Роксолана Пидласа рассказала в эфире канала "Украина 24", сколько денег заложено на покупку вакцин от коронавируса.

"В рамках этого механизма (COVAX - ред.) Украина получит бесплатно 8 млн доз, и, кроме этого, в бюджете на 2021 год заложено 2 млрд гривен на закупку вакцины отдельно от этих 8 млн доз. И одна доза может стоить около 7 долларов. Мы среди стран Латинской Америки, мы действительно бедная страна, и для нас эти бесплатные дозы важны. Если у нас будет возможность увеличивать сумму, если мы сможем купить больше, мы эту сумму увеличим как парламент", — сказала она.