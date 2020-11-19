21:45, Вчера

В Польше во время задержания погиб украинец: подробности Заробитчанин умер после применения к нему электрошокера

В Польше во время задержания полицией умер украинец. Мужчина был там на заработках. Трагедия произошла в Лодзинском воеводстве. Подробности в сюжете канала "Украина 24".

Известно, что правоохранители перед тем, как надеть наручники, применили электрошокер. После этого сорокачетырехлетнему гражданину Украины стало плохо, и он умер. Дело на личный контроль уже взял наш консул в Варшаве Дмитрий Горбаль. Нам дипломат эксклюзивно рассказал, что после выводов экспертов будет понятно, сможет ли семья погибшего ожидать компенсации.

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"Если это было превышение, то будет вопрос о компенсации, но пока об этом еще нельзя говорить, потому что нет результатов экспертизы", — сообщил консул Украины в Варшаве Дмитрий Горбаль.

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