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"Издевательство над украинцами": Ляшко оценил резонансную идею Минздрава Политик жестко ответил заместителю главы Минздрава Ирине Микитчак

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" жестко раскритиковал заместителя главы Минздрава Ирину Микитчак, которая предложила безработным из-за карантина людям трудоустраиваться в больницы.

"Они над нами просто издеваются. Это очередное заявление из разряда тех идиотских, которые были до этого. Помните, депутат от партии власти предлагал собаку продать, чтобы заплатить за коммуналку? Вспомните еще Третьякову, которая рассказывала, что дети из бедных семей неполноценные. Поэтому когда они сегодня рассказывают, чтобы в качестве компенсации бизнесу они шли работать в больницы… Что вы сделали для того, чтобы в больницах не было дефицита кадров? Кому вы зарплаты подняли? Кого вы обеспечили элементарными средствами защиты?" – возмутился политик.

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По его словам, чиновники 8 месяцев рассказывают "об обещанных доплатах, защите, оборудовании".

"Ни одного аппарата ИВЛ не купили из коронавирусного фонда, украли оттуда деньги, списали на дороги и откаты в офшоры повыводили. Почему бы замминистра, которая рекомендует, самой бы не пойти вахтершей куда-нибудь, или лаборанткой, отчего сидит в министерстве она и другие чиновники?" – подчеркнул Ляшко.

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Напомним, заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак посоветовала предпринимателям, которые потеряли работу из-за карантина, временно идти работать в больницы. По ее словам, украинские больницы нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках".

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал карантин выходного дня в Украине и инициативу нардепов насчет его отмены.