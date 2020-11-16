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"Пиар во время чумы": Ляшко раскритиковал нардепов из-за карантина Политик отметил, что карантинные ограничения в ЕС жестче, чем в Украине

Украинские депутаты пытаются понравиться избирателям "даже во время чумы".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, комментируя карантин выходного дня в Украине и инициативу нардепов насчет его отмены.

"Они просто боятся брать ответственность и пытаются понравиться людям – вот чем продиктованы их инициативы. Вместо того, чтобы, например, проголосовать закон и перенести или отменить обязательство для ФОПов по введению кассовых аппаратов, как это предусматривается – они этого не делают. То есть реальной поддержки бизнеса нет, а есть показуха и попытки понравиться, типа "мы ни при чем, и правительство не наше, мы против этого карантина", - подчеркнул лидер Радикальной партии.

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Ляшко привел в пример карантинные ограничения, которые вводят страны Евросоюза:

"Все принимают локдауны, все останавливаются, закрываются. Их главная задача – спасти жизни людей, ни одна система не сможет выдержать десятки тысяч больных, из которых тысячи умрут. А наши политики даже во время чумы хотят понравиться, выдвигая те инициативы, за которыми не стоит ничего, кроме желания на этом попиариться. Цена всех этих пиаров – смерти людей".

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Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" высказался за усиление карантина в Украине.