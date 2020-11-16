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"Человек-фейк": Герой Украины набросилась на Арестовича Надежда Савченко считает, что советник украинской делегации в ТКГ дискредитирует страну

Экс-нардеп, Герой Украины Надежда Савченко в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович дискредитирует страну своим участием в ТКГ.

"Когда мы говорим о блогерах и любом искусственно сляпанном проекте для того, чтобы будоражить неокрепшие умы людей, то нам нужен какой-то образ. Образ того, как выглядит какой-то там герой или деятель. И нам рисуют образ Арестовича и так далее. Мало кто проверяет, реальность ли это. Я могу делать вывод из того, что собой представляет персона Арестовича, если мне сейчас дадут его личное дело, которое находится в официальных органах государства. Если я открою его дело, у меня возникнут вопросы, я знаю, кому их задать. После того, как я их задам, я пойму характер, поведение, что собой представляет человек", - сказала экс-депутат.

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По словам Савченко, вся информация об Арестовиче, которая есть в интернете – "это всего лишь фейк, это обман, манипулирование человеческим сознанием, там нет конкретных фактов".

"Все, что он говорит сам о себе, это все, что человек хочет создать из самого себя. Я не могу сказать, реален ли это человек. Если мы будет кидаться такими фейками, как "воскрешение" Бабченко, Арестович в ТКГ, мы дискредитируем серьезность государства. Персоналия Арестовича несерьезная исключительно потому, что он хотел себя сделать серьезным, хотел славы, работал над этим. Он хотел хайпа и получил его. Получило ли государство хайп от таких людей?" – добавила она.

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Ранее советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" назвал сроки нового обмена пленными между Украиной и ОРДЛО.