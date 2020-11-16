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Мирный план по Донбассу: дипломат назвал серьезную ошибку Украины Украинская сторона действует "как-то неуклюже", считает Константин Елисеев

Украина, предложив участникам "нормандской четверки" свой план действий по достижению мира на Донбассе, фактически денонсировала договоренности, которые были достигнуты на предыдущих саммитах.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" дипломат Константин Елисеев.

"Были очень высокие ожидания в отношении встреч советников "нормандского формата". К сожалению, единственное, чем они завершились – это договоренность о возможности открытия КПВВ вдоль контактной линии. В частности, это засвидетельствовали сегодняшние заявления МИД Германии и Франции о важности их открытия для того, чтобы облегчить судьбу украинцев, живущих на оккупированных территориях", - сказал Елисеев.

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При этом, по словам дипломата, украинская сторона представила свой план по Донбассу "как-то неуклюже", не согласовав его с западными партнерами.

"Перед тем, как представить такие планы, надо было сначала их скоординировать с нашими ключевыми партнерами, прежде всего, с Германией и Францией, чтобы потом вместе предложить российской стороне как консолидированную позицию, чтобы давить на нее. Представив план, украинская сторона денонсировала те договоренности, которые были достигнуты по итогам последних саммитов", - подчеркнул он.

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Напомним, что 14 ноября состоялась видеоконференция советников глав государств "Нормандской четверки". Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак представил участникам так называемый "План Кравчука", который предусматривает быструю демилитаризации ОРДЛО и проведение там местных выборов.

В свою очередь, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал возможные сроки окончания войны на Донбассе.