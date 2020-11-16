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Степанов назвал две цели карантина выходного дня в Украине Министр выступил в поддержку карантинных ограничений

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" назвал карантин выходного дня единственной мерой, которая в нынешних условиях позволит Украине сдержать рост заболеваемости коронавирусом COVID-19. По его словам, такие меры являются альтернативой полному локдауну.

Как подчеркнул Степанов, это не эксперимент, а четко взвешенное противоэпидемическое мероприятие.

"Если вы хотите услышать, чего мы хотим достичь, то у нас одна цель – остановить ураганные темпы роста болезни, то есть остановиться на тех цифрах, на которых мы сейчас находимся, это 11-11,5 тыс. больных за сутки. Это первое. Во-вторых, мы рассчитываем, исходя из расчетов наших эпидемиологов и международного опыта, на снижение суточного уровня заболеваемости от 15% до 20% через 14 дней, так как 14 дней средний инкубационный период", - рассказал глава Минздрава.

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Он добавил, что решение о введении карантина выходного дня – "это именно те меры, которые необходимы государству, если мы посмотрим на количество заболевших каждый день и на динамику заболеваемости".

По словам министра, наилучшие противоэпидемические меры – "это жесткий карантин минимум на три недели", но в нынешних экономических обстоятельствах Кабмин не может на них пойти.

"Мы находим вариант, как именно нам разорвать цепь передачи болезни… За этим решением стоят исключительно советы эпидемиологов, людей, которые понимают, как побеждать соответствующие болезни", - сказал он.

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Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4381, который предлагает Кабмину отменить карантин выходного дня. В документе предлагается разрешить в выходные дни работу баров, кафе, ресторанов, ТРЦ, развлекательных заведений и т.д.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал инициативу депутатов Верховной Рады отменить карантин выходного дня в Украине.