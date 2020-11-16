"ХАРД с Влащенко": гость студии - Надежда Савченко

Главная тема эфира - есть ли у украинцев надежда на достойное будущее?

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Надежда Савченко

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - экс-нардепом, Героем Украины Надеждой Савченко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Кто покрывает ТОП-коррупционеров?
  • Чего ждать простому народу от чиновников в высоких кабинетах?
  • Действительно ли мы что-то решаем в этой стране и есть ли надежда на достойное будущее?

Смотрите 16 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Надежда Савченко Наталья Влащенко