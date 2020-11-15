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Импотенция правительства — Саакашвили жестко высказался о карантине выходного дня Михаил Саакашвили заявил, что кризис дошел до Киева

Карантин выходного дня — это ошибочное решение, считает глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас ввели карантин выходного дня. Мне кажется, это очень неправильный шаг, потому что хотя бы паспорта выдавало правительство отдельным бизнесам. Большинство бизнеса выполняет требования, зачем их наказывать. Импотенция правительства проецируется на бедных бизнесменов", — сказал он.

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По словам Саакашвили, очень показательна ситуация с закрытием бизнесов в Киеве.

"Мне было интересно, я посмотрел, в центре Киева массово продаются коммерческие пространства. В Киеве, куда всегда кризис приходил последним. Это для меня показатель. Какие-то особняки где-то за городом еще продаются дорого, но массово закрываются кафе, рестораны, магазины. Нельзя на это спокойно смотреть. Это бьет по каждому украинцу очень сильно", — заявил политик.

Ранее советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко рассказал о количестве нарушений в карантин выходного дня.