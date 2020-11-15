Безопасное такси: эксперт рассказал о правилах выбора службы

На днях в Киеве такси врезалось в остановку общественного транспорта, погибли два человека. Могут пассажиры такси обезопасить себя от попадания в аварию, рассказал председатель ВОО "Украинская таксомоторные ассоциация" Андрей Антонюк в эфире канала "Украина 24".

"К сожалению, в нашем государстве, которое не выполняет свои функции, вы должны заботиться сами о себе. В нормальной правовом государстве об этом думает государство, когда вы подходите к такси и знаете, что государство вам гарантирует качественные безопасные услуги. В Украине вы сами должны об этом думать", — сказал он.

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Эксперт рассказал, как правильно выбирать себе службу такси.

"Прежде всего, когда вы пользуетесь любыми интернет-приложениями, вы должны посмотреть, говорит ли вам это интернет-приложение, что оно не является перевозчиком и ни за что не отвечает. Даже если это приложение будет знать, что вам грозит опасность, вас хотят убить или еще какая-то ситуация, они за это не несут ответственность. Если вы на такое согласны, соответственно вы сами себя как граждане и пассажиры лишаете каких-либо прав.

Вы должны, во-первых, не верить таким случайным компаниям, которые нагло говорят, что вы не имеете никаких прав — не пользуйтесь ими. И следующее, вы должны выбирать те службы такси, автомобили которых брендированы, которые отвечают за свои действия, которые прямо говорят, что готовы гарантировать вам качественные комфортные безопасные услуги", — сказал он.