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Это иллюзия — эксперт о мирном плане Украины по Донбассу Юрий Кочевенко рассказал, на кого рассчитан украинский план мира

Есть ли у украинского мирного плана по Донбассу будущее, рассказал военный эксперт Юрий Кочевенко в эфире канала "Украина 24". Он ответил на реплику ведущей о том, что президенты Украины верят в его успех.

"Нет, не верят. Они понимают, что нужно что-то предлагать, надо играть какую-то игру, целевая аудитория которой не в Украине, тем более не на оккупированных территориях, она больше в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине — демонстрировать, что мы в активном диалоге, что с предлагаем. На самом деле все это иллюзия, чтобы не использовать слово бред", — сказал он.

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Эксперт сравнил ситуацию в Донбассе с конфликтом в Нагорном Карабахе.

"Возвращаясь к Карабаху. Что нам говорит опыт Азербайджана. Во-первых, нельзя вернуть оккупированные территории исключительно дипломатическим путем, не существует такого в исторической практике. Военная составляющая должна быть обязательно, к ней надо готовиться. Во-вторых, нельзя идти только военным путем. Нужна поддержка союзников, нужна благоприятная международная ситуация и собственно четкий план действий. То, о чем мы сейчас говорим — это иллюзия. Никогда Россия свои войска не выведет, даже если мы представим какую фантастическую ситуацию, если бы это произошло — Украина не может, не успеет просто организовать выборы 31 марта. Это еще одна иллюзия", — сказал он.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович оценил шансы плана Украины на успех.