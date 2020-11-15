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Может привести к депрессии — психолог рассказала об очередной опасности COVID-19 Эпидемия коронавируса может привести к подавленному психологическому состоянию

Из-за коронавируса значительно ухудшилось психологическое состояние людей. Об этом рассказала психолог Ани Амбарцумян в эфире канала "Украина 24", комментируя сведения об участившихся случаях самоубийств.

"К счастью, не имею таких случаев в своей практике, но могу заметить, что психологическое состояние людей в разы ухудшилось. Если кому-то хватает психологической устойчивости и навыков жизнестойкости, инстинкта самосохранения, новых возможностей, как себя поддержать психологически и физически, то тогда человек как-то справляется. Если же у человека нет этих способностей, они не развиты, человек недостаточно осознан в своих опорах, на что опираться в таких ситуациях – то, конечно, это приводит к депрессии, подавленному состоянию", — сказала она.

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По словам эксперта, для людей это новая незнакомая ситуация.

"Систематическое подавленное состояние приводит к бессилию и невозможности, как справиться и совладать с такой ситуацией. Потому что это что-то новое, такого не было никогда – и люди не знают способов, как с этим обходиться", — сказала она.

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