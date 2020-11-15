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"Есть предел эффективности": врач рассказал, всем ли поможет вакцина от COVID-19 Иммунолог прояснил ситуацию с эффективностью новой вакцины

В применении новых вакцин есть определенные риски, рассказал в эфире канала "Украина 24" иммунолог Борис Донской. Он отвечал на вопрос, защитит ли вакцина от коронавируса всех, есть ли такие группы, на которые она может не повлиять.

"У всех препаратов есть определенный предел эффективности. Даже если это старинный очень проверенный препарат — он все равно имеет определенные ограничения в определенных случаях не действует. Вот только это (вакцина от коронавируса - ред.) достаточно новая штука, и у нас нет ни времени, ни возможности годами исследовать ее эффективность, в различных группах риска - на это уйдут годы. Тогда приходится пользоваться инструментом, который, как мы знаем, еще не является оптимальным", — сказал он.

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При этом врач отметил, что во время эпидемии коронавируса времени, чтобы дождаться окончательных данных об эффективности вакцины, не хватает.

"Мы еще точно не знаем, какую эффективность эта прививка будет иметь. Мы можем только надеяться на эти первичные данные, потому что если мы будем ждать еще полгода для подтверждения этих данных, прививки уже не потребуется, группы риска уже переболеют. То есть до лета следующего года — у нас нет столько времени. Поэтому приходится выбирать между не до конца, возможно, эффективным инструментом, который имеет потенциальные угрозы, и его эффективностью", — сказал он.

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