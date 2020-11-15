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Где можно заболеть коронавирусом: названы три самых опасных места В европейских странах признаны несколько очагов COVID-19, где люди могут заразиться

Крупнейшими очагами распространения коронавируса COVID-19 можно считать учебные заведения, офисы и общественный транспорт.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал преподаватель школы здравоохранения НаУКМА, врач-инфекционист Владимир Курпита.

По его словам, если говорить в целом о европейских странах, признаны несколько очагов, где люди могут заразиться.

"Чаще всего - это в домашних условиях, когда кто-то приносит домой. Чаще всего это связано с детьми, которые тяжело не болеют, но могут принести инфекцию домой. Поэтому нелогично, что школы продолжают работать. Второе место - это офис, где можно заразиться от больных сотрудников. У нас действует требование, чтобы люди с симптомами заболевания не приходили на работу, но это не срабатывает. И третье место - это транспорт, особенно в наших условиях, где люди чаще пользуются общественным транспортом, где происходит очень тесный контакт", - рассказал врач.

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Курпита добавил, что в транспорте "есть единственный плюс - люди обычно недолго в нем находятся, но очень плотно - и это риск".

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Напомним, ранее врач-инфекционист Евгения Менжулина в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что украинцы, заболевшие коронавирусом, часто наносят дополнительный вред здоровью компьютерной томографией