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Российские миротворцы на Донбассе - эксперт назвал два важных момента Пусть на Донбассе будет "плохое" ОБСЕ, чем "хорошая" Россия, считает Александр Мусиенко

В вопросе возможного размещения российских миротворцев на Донбассе есть два важных момента.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Во-первых, не надо забывать, что в сентябре 2017 года Россия внесла на Совбез ООН проект резолюции о миротворческой миссии на Донбассе - и там ничего не было сказано про именно российских миротворцев. И поэтому даже если возникает вопрос, у нас всегда есть чем крыть - это сделала Россия, это не Украина внесла этот пусть и нелепый проект резолюции, но они это сделали. Второй момент - очень много я сейчас слышу критики различной в сторону ОБСЕ. Говорят - зачем расширение миссии на 1,5 тыс. человек? А я говорю: нужно. Поэтому пусть там будет "плохое" ОБСЕ, чем "хорошая" Россия", - сказал Мусиенко.

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Как отметил эксперт, вакуум, который может возникнуть на Донбассе, когда не будет хватать наблюдателей, полицейской миссии или чего угодно, всегда заполняется Россией.

"Поэтому пусть лучше будет ОБСЕ, чем российская миротворческая миссия", - заявил он.

На вопрос, обсуждается ли официально тема российских миротворцев на Донбассе, Мусиенко ответил:

"Нет, я думаю, что просто информационным поводом стала ситуация в Карабахе. Сейчас это обсуждается, туда зашли как раз российские миротворцы, и сейчас пошла дискуссия, потому что много параллелей в конфликте Азербайджана и Армении".

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал абсурдом информацию о возможном введении российских миротворцев на Донбасс.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24" назвал ключевое условие для появления на Донбассе миротворцев ООН.