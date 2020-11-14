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С гранатой против полиции: у Авакова отреагировали на громкий инцидент в Харькове В МВД отмечают, что в стране появилось много бесконтрольного оружия

В Украине из-за войны на Донбассе появилось много бесконтрольного оружия, чтобы изъять его, полиции понадобится много лет.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол. Он прокомментировал резонансный случай в Харькове, где мужчина, которого хотели задержать за выращивание конопли, угрожал полиции гранатой.

"К сожалению, это не единичные случаи. К сожалению, синдром продолжающейся войны никуда не делся. Мы помним времена, когда был афганский синдром. Сегодня я еще не могу сказать, что с психикой этого человека, принимал ли он участие в боевых действиях, следствие проводится. Но, благодаря нашим сотрудникам, нет жертв", - сказал он.

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По словам Апостола, такая ситуация сложилась по очень многим причинам.

"Где-то на каком-то этапе потерян был контроль, в стране появилось много оружия. Пройдет еще много лет, пока это оружие будет изъято. Основная причина - то, что идет война. Когда-то, в свое время где-то не проконтролировали то оружие, которое появилось сегодня у многих жителей Украины", - сказал советник главы МВД.

Апостол считает, что к решению этой проблемы должно присоединиться все общество.

"Что мы можем сделать? Общество, соседи, друзья, которые знают, что у их товарища, соседа есть даже подозрение на то, что у него есть оружие, гранаты - нужно срочно позвонить в 102, чтобы это оружие изъять. Другого пути сегодня, в принципе, нет", - подчеркнул он.

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Напомним, в Харькове мужчина оказал сопротивление полиции, которая пришла к нему с обыском. Мужчина угрожал взорвать гранату. Полицейские вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате мужчина был задержан, гранату у него изъяли. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Ранее советник главы МВД Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что уровень преступности в Украине по сравнению с прошлым годом снизился на 20%.